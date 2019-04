Traffico Roma del 04-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 18:20

BUONASERA

LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE DA VIA DELLE VALLI E IN VIA DEL FORO ITALICO

PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DELLA

MOSCHEA E TRA NOMENTANA E VIALE CASTRENSE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO

ROMA FIUMICINO E TIBURTINA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER TRAFFICO TRA

GLI SVICOLI BUFALOTTA E TUSCOLANA E TRA CASSIA SALARIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN

USCITA DALLA CITTA E TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA.

INCIDENTE CON CONSEGUENTI INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA

ISACCO NEWTON E IL RACCORDO VERSO FIUMICINO

IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA.

