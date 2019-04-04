Traffico Roma del 04-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 4 APRILE 2019 ORE 1920 gp
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
DISAGI IN VIALE TIRRENO PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA MONGINEVRA
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE
DI TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE IN PROSSIMITà DELL’USCITA PER LA
A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE; NEL SENSO OPPOSTO AUTO IN COLONNA TRA VIA
TIBURTINA E VIA NOMENATA VERSO LO STADIO OLIMPICO
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO APPIA, PRENESTINA TIBURTINA; SULL’ANELLO INTERNO CODE TRA GLI
SVINCOLI CASILINA APPIA PER UN INCIDENTE E A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO TRA
LE USCITE LAURENTINA FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL
RACCORDO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA CAVACEPPI A VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA
INFINE CHIUSA AL TRAFFICO PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA DI PRISCILLA TRA
PIAZZA VESCOVIO E VIA MONTE DELLE GIOIE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma