Traffico Roma del 04-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 4 APRILE 2019 ORE 1950 gp

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

DISAGI IN via tuscolana verso il raccordo anulare per un incidente altezza

via Rocca di papa

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE

DI TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA,

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA interna tra le uscite

prenestina appia a complicare la situazione un incidente

IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA CAVACEPPI A VIA DI

MALAFEDE VERSO OSTIA

INFINE CHIUSA AL TRAFFICO PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA DI PRISCILLA TRA VIA

MONTE DELLE GIOIE e PIAZZA VESCOVIO

