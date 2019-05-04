Traffico Roma del 04-05-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE ANCHE SE NON MANCANO GLI INCIDENTI IN
CITTA’. IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI PER UN
INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DEGLI SCIPIONI.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DRAGO
MAZZINI, SIAMO NEL QUARTIERE ARDEATINO.
CI SPOSTIAMO A OSTIA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA
GUIDO CALZA NEI PRESSI DEL CINELAND.
PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E
VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA
ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER
DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO.
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO VI INFORMIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
LA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO, NEL
COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA TRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA.
MODIFICHE AL TRAFFICO FERROVIARIO SIA PER I TRENI REGIONALI CHE PER QUELLI
A LUNGA PERCORRENZA DALLE ORE 7.45 ALLE 17.00.
BENE DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma