Traffico Roma del 04-05-2019 ore 09:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 08:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE ANCORA SCARSA IN QUESTE ORE ANCHE SE NON MANCANO GLI INCIDENTI
IN CITTA’.
SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
POGGIO MOIANO.
STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI
IN PROSSIMITA’ DI VIA DEGLI SCIPIONI E AL PRENESTINO IN VIA TEANO NEI
PRESSI DI VIA MADDALONI
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DI VIA DRAGO MAZZINI, SIAMO NEL QUARTIERE ARDEATINO.
CI SPOSTIAMO A OSTIA DOVE E’ ANCORA UN INCIDENTE LA CAUSA DEI
RALLENTAMENTI IN VIA GUIDO CALZA NEI PRESSI DEL CINELAND.
CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA
ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER
DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO.
ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO
ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FINO
ALLE ORE 16.00
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO VI INFORMIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
LA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO, NEL
COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA TRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA.
MODIFICHE AL TRAFFICO FERROVIARIO SIA PER I TRENI REGIONALI CHE PER QUELLI
A LUNGA PERCORRENZA DALLE ORE 7.45 ALLE 17.00.
BENE DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma