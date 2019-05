Traffico Roma del 04-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 09:20

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI

INCIDENTI .

SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO.

STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI

IN PROSSIMITA’ DI VIA DEGLI SCIPIONI E AL PRENESTINO IN VIA TEANO NEI

PRESSI DI VIA MADDALONI

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’ALTEZZA DI VIA DRAGO MAZZINI, E IN ZONA FINOCCHIO IN VIA DI ROCCA

CENCIA ALL’INCROCIO CON VIA SELLIA

CI SPOSTIAMO A OSTIA DOVE E’ ANCORA UN INCIDENTE LA CAUSA DEI

RALLENTAMENTI IN VIA GUIDO CALZA NEI PRESSI DEL CINELAND.

CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA

ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.

PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA

TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER

DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO.

PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E

VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.

INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO VI INFORMIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO

CHE LA CIRCOLAZIONE SULLA LA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO

DI UN ORDIGNO BELLICO, NEL COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA TRA MONTE SAN

BIAGIO E SESSA AURUNCA. MODIFICHE AL TRAFFICO FERROVIARIO SIA PER I TRENI

REGIONALI CHE PER QUELLI A LUNGA PERCORRENZA DALLE ORE 7.45 ALLE 17.00.

BENE DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO

