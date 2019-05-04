Traffico Roma del 04-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI
INCIDENTI .
SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO.
STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI
IN PROSSIMITA’ DI VIA DEGLI SCIPIONI E AL PRENESTINO IN VIA TEANO NEI
PRESSI DI VIA MADDALONI
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DI VIA DRAGO MAZZINI, E IN ZONA FINOCCHIO IN VIA DI ROCCA
CENCIA ALL’INCROCIO CON VIA SELLIA
CI SPOSTIAMO A OSTIA DOVE E’ ANCORA UN INCIDENTE LA CAUSA DEI
RALLENTAMENTI IN VIA GUIDO CALZA NEI PRESSI DEL CINELAND.
CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA
ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER
DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO.
PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E
VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO VI INFORMIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
CHE LA CIRCOLAZIONE SULLA LA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO
DI UN ORDIGNO BELLICO, NEL COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA TRA MONTE SAN
BIAGIO E SESSA AURUNCA. MODIFICHE AL TRAFFICO FERROVIARIO SIA PER I TRENI
REGIONALI CHE PER QUELLI A LUNGA PERCORRENZA DALLE ORE 7.45 ALLE 17.00.
BENE DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma