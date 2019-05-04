Traffico Roma del 04-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI
INCIDENTI .
SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO.
STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA BUFALOTTA NEI PRESSI DI VIA DI SETTEBAGNI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE ANGELICO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI
DARDANELLI E SUL MURO TORTO IN DIREZIONE DI PORTA PIA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA ROBERTO MALATESTA NEI
PRESSI DI VIA ERASMO DA GATTAMELATA E IN VIA DI TOR TRE TESTE IN
PROSSIMITA’ DI VIA WALTER TOBAGI
PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER
DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO.
ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO
ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FINO
ALLE ORE 16.00
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO VI INFORMIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
LA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO, NEL
COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA TRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA.
MODIFICHE AL TRAFFICO FERROVIARIO SIA PER I TRENI REGIONALI CHE PER QUELLI
A LUNGA PERCORRENZA DALLE ORE 7.45 ALLE 17.00.
BENE DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma