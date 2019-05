Traffico Roma del 04-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 11:20

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI

INCIDENTI .

SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO.

STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA BUFALOTTA NEI PRESSI DI VIA DI SETTEBAGNI

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE ANGELICO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI

DARDANELLI E SUL MURO TORTO IN DIREZIONE DI PORTA PIA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA ROBERTO MALATESTA NEI

PRESSI DI VIA ERASMO DA GATTAMELATA E IN VIA DI TOR TRE TESTE IN

PROSSIMITA’ DI VIA WALTER TOBAGI

PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA

TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER

DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO.

ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO

ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FINO

ALLE ORE 16.00

INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO VI INFORMIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO

LA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO, NEL

COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA TRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA.

MODIFICHE AL TRAFFICO FERROVIARIO SIA PER I TRENI REGIONALI CHE PER QUELLI

A LUNGA PERCORRENZA DALLE ORE 7.45 ALLE 17.00.

BENE DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO

