Traffico Roma del 04-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 .
IN CITTA’ NULLA DA SEGNALARE ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE.
TRA BREVE ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE
CASTELLO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
FINO ALLE ORE 16.00
CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA
ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER
DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO.
PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E
VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO VI INFORMIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN
ORDIGNO BELLICO, NEL COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA TRA MONTE SAN BIAGIO
E SESSA AURUNCA. MODIFICHE AL TRAFFICO FERROVIARIO SIA PER I TRENI
REGIONALI CHE PER QUELLI A LUNGA PERCORRENZA DALLE ORE 7.45 ALLE 17.00.
BENE DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma