Traffico Roma del 04-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL LUNGOTEVERE CASTELLO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA
TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE ORE 16.00
CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA
ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA
MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. ATTENZIONE
ALLA SEGNALAETICA
PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E
VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO ANTICIPIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN
ORDIGNO BELLICO, NEL COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA TRA MONTE SAN BIAGIO
E SESSA AURUNCA. MODIFICHE AL TRAFFICO FERROVIARIO SIA PER I TRENI
REGIONALI SIA PER QUELLI A LUNGA PERCORRENZA DALLE ORE 7.45 ALLE 17.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma