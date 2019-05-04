Traffico Roma del 04-05-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 16.15 mave
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA
CAPITALE
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL
RACCORDO ANULARE
RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA
MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. ATTENZIONE
ALLA SEGNALAETICA
PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E
VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO ANTICIPIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN
ORDIGNO BELLICO, NEL COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA DALLE ORE 7.45 ALLE
17.00 TRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA. MODIFICHE AL TRAFFICO
FERROVIARIO SIA PER I TRENI REGIONALI SIA PER QUELLI A LUNGA PERCORRENZA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma