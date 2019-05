Traffico Roma del 04-05-2019 ore 17:00

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 16.15 mave

TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA

CAPITALE

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL

RACCORDO ANULARE

RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO

STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.

CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA

MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. ATTENZIONE

ALLA SEGNALAETICA

PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E

VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.

INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO ANTICIPIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN

ORDIGNO BELLICO, NEL COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA DALLE ORE 7.45 ALLE

17.00 TRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA. MODIFICHE AL TRAFFICO

FERROVIARIO SIA PER I TRENI REGIONALI SIA PER QUELLI A LUNGA PERCORRENZA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma