Traffico Roma del 04-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 17:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA
CAPITALE
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL
RACCORDO ANULARE
RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA
MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. ATTENZIONE
ALLA SEGNALAETICA
PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E
VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO ANTICIPIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN
ORDIGNO BELLICO, NEL COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA DALLE ORE 7.45 ALLE
17.00 TRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA. MODIFICHE AL TRAFFICO
FERROVIARIO SIA PER I TRENI REGIONALI SIA PER QUELLI A LUNGA PERCORRENZA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma