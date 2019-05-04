Traffico Roma del 04-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 18:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA TIBURTINA TRA PIAZZALE VALERIO
MASSIMO E PIAZZA DELLE CROCIATE, IL TRAFFICO PROCEDE A RILENTO NELLE DUE
DIREZIONI
PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO E’ CHIUSA LA CORSIA PREFERENZIALE
ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CECCHIGNOLA ALL’INCROCIO CON VIA DI CASTEL
DI LEVA, ANCHE QUI IL TRAFFICO RISULTA RALLENTATO
TRAFFICO RALLENTATO
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO IN
AVVICINAMENTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
GALLERIA CHE RESTERA’ CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI TRA VIA MARIO
FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI PER INTERVENTI
ALL’ILLUNINAZIONE
PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E
VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO ANTICIPIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI UN
ORDIGNO BELLICO, NEL COMUNE DI FORMIA , SARA’ SOSPESA DALLE ORE 7.45 ALLE
17.00 TRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA. MODIFICHE AL TRAFFICO
FERROVIARIO SIA PER I TRENI REGIONALI SIA PER QUELLI A LUNGA PERCORRENZA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma