Traffico Roma del 04-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 19:20 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO IN AVVICINAMENTO

ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

GALLERIA CHE RESTERA’ CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI TRA VIA MARIO

FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI PER INTERVENTI

ALL’ILLUNINAZIONE

DOMANI ALL’AURELIO DALLE 07.00 ALLE 13.00, SI SVOLGERÀ LA 9^ EDIZIONE

DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “CORRI BRAVETTA” CON PARTENZA ALLE 9.30 DA

VIA DEI CAPASSO.

CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI IN DIVERSE VIE DEL

QUARTIERE TRA QUESTE VIA DI BRAVETTA VIA AURELIA ANTICA, VIA DELLA

NOCETTA, VIA SILVESTRI, VIA CAMILLO SERAFINI,

PER L’OCCASIONE LA LINEA H LIMITA IL SUO PERCORSO IN CIRCONVALLAZIONE

GIANICOLENSE. POSSIBILI DEVIAZIONI E/O RALLENTAMENTI PER LE LINEE 98F – 881-

792

INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO, PER IL

DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO NEL COMUNE DI

FORMIA.SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA – FORMIA – NAPOLI DALLE 7.45 ALLE

17.00 SARÀ SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E

DI SESSA AURUNCA,

I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGERANNO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA

CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;

I TRENI REGIONALI CIRCOLERANNO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E TRA SESSA

AURUNCA – NAPOLI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma