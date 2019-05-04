Traffico Roma del 04-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 19:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO IN AVVICINAMENTO
ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
GALLERIA CHE RESTERA’ CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI TRA VIA MARIO
FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI PER INTERVENTI
ALL’ILLUNINAZIONE
DOMANI ALL’AURELIO DALLE 07.00 ALLE 13.00, SI SVOLGERÀ LA 9^ EDIZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “CORRI BRAVETTA” CON PARTENZA ALLE 9.30 DA
VIA DEI CAPASSO.
CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI IN DIVERSE VIE DEL
QUARTIERE TRA QUESTE VIA DI BRAVETTA VIA AURELIA ANTICA, VIA DELLA
NOCETTA, VIA SILVESTRI, VIA CAMILLO SERAFINI,
PER L’OCCASIONE LA LINEA H LIMITA IL SUO PERCORSO IN CIRCONVALLAZIONE
GIANICOLENSE. POSSIBILI DEVIAZIONI E/O RALLENTAMENTI PER LE LINEE 98F – 881-
792
INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO, PER IL
DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO NEL COMUNE DI
FORMIA.SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA – FORMIA – NAPOLI DALLE 7.45 ALLE
17.00 SARÀ SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E
DI SESSA AURUNCA,
I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGERANNO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA
CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;
I TRENI REGIONALI CIRCOLERANNO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E TRA SESSA
AURUNCA – NAPOLI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma