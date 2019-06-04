Traffico Roma del 04-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
CASILINA E L’APPIA, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO E SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST.
QUI PRIME FILE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO A VIA LA SPEZIA.
VENIAMO AL TRAFFICO IN CITTA’ CHE VEDE RALLENTAMENTI DAL RACCORDO IN
ENTRATA A ROMA SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA
ALL’ALTEZZA DI VIALLA SPADA
SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA
CAMBIANDO ARGOMENTO A PARTIRE DA OGGI E FINO ALL’8 GIUGNO 2019 IN FASCIA
ORARIA 20:00-04:30 VIENE ISTITUITA LA DISCIPLINA DI DIVIETO DI TRANSITO
SULLE CORSIE RISERVATE A TRAM, AUTOBUS E TAXI, ECCETTO MEZZI UTILIZZATI PER
I LAVORI, IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI, VIALE LIEGI, VIALE REGINA MARGHERITA
NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SALARIA E VIA NOMENTANA.
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma