Traffico Roma del 04-06-2019 ore 08:00

TRAFFCO GIA’ INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E

L’APPIA E DALLA PONTINA ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA A TRATTI

DALLA FLAMINIA ALL’AURELIA, PIU’ AVANTI DA VIA DELL MAGLIANA ALLA RM

FIUMICINO. SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO E SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. QUI PRIME

FILE A TRATTI DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA > SAN GIOVANNI .E DA

VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE FORO ITALICO

VENIAMO AL TRAFFICO IN CITTA’ CHE VEDE RALLENTAMENTI DAL RACCORDO IN

ENTRATA A ROMA SULL’AURELIA FINO VIA DEI MAFFEI SULLA FLAMINIA FINO A VIA

DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIALLA SPADA

SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA E DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA

OSTIENSE D VIALE CARLO LEVI

CAMBIANDO ARGOMENTO A PARTIRE DA OGGI E FINO ALL’8 GIUGNO IN FASCIA ORARIA

NOTTURNA DALLE 20:00-04:30 E’ PREVISTO UN DIVIETO DI TRANSITO SULLE CORSIE

RISERVATE A TRAM, AUTOBUS E TAXI, IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI, VIALE LIEGI,

VIALE REGINA MARGHERITA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SALARIA E VIA

NOMENTANA.

Maria Barbara Taormina

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma