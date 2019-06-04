Traffico Roma del 04-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFCO GIA’ INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E
L’APPIA E DALLA PONTINA ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA A TRATTI
DALLA FLAMINIA ALL’AURELIA, PIU’ AVANTI DA VIA DELL MAGLIANA ALLA RM
FIUMICINO. SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO E SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. QUI PRIME
FILE A TRATTI DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA > SAN GIOVANNI .E DA
VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE FORO ITALICO
VENIAMO AL TRAFFICO IN CITTA’ CHE VEDE RALLENTAMENTI DAL RACCORDO IN
ENTRATA A ROMA SULL’AURELIA FINO VIA DEI MAFFEI SULLA FLAMINIA FINO A VIA
DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIALLA SPADA
SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA E DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA
OSTIENSE D VIALE CARLO LEVI
CAMBIANDO ARGOMENTO A PARTIRE DA OGGI E FINO ALL’8 GIUGNO IN FASCIA ORARIA
NOTTURNA DALLE 20:00-04:30 E’ PREVISTO UN DIVIETO DI TRANSITO SULLE CORSIE
RISERVATE A TRAM, AUTOBUS E TAXI, IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI, VIALE LIEGI,
VIALE REGINA MARGHERITA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SALARIA E VIA
NOMENTANA.
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma