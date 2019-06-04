Traffico Roma del 04-06-2019 ore 09:00
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 08:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E
L’APPIA
PER TRAFFICO CODE IN INTERNA DALLA PONTINA ALLA RM FIUMICINO E IN
CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI DALLA FLAMINIA ALL’AURELIA E PIU’ AVANTI DA
VIA DELL MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO E SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. QUI
FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA LA SPEZIA E DA VIA NOMENTANA A
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE FORO ITALICO
TRAFFICO SULLA LAIRENTINA DA VIA DI TOR PAGNOTTA A VIA DI VIGNA MURATA
UN INCIDENTE CON FILE SI SEGNALA SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO VERSO L’EUR
IN CTTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORRACCIO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI VERMICINO UNO IN VIA DI MARCO SIMONE INCROCIO
CON LA TIBURTINA ED UN TERZO IN VIA DELLA CAFFARELLEYYA NEI PRESSI DI VIA
LATINA
RALLENTAMENTI DAL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA SULL’AURELIA FINO VIA DEI
MAFFEI SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAI VIALLA
SPADA ALL’APT DELL’URBE
SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma