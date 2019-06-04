Traffico Roma del 04-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 09:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI TRA L’AS
CASILINA E LA ROMA FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A
TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA TRIONFALE E PIU AVANTI ALL’ALT
DELL’AURELIA E CODE PER UN INCIDENTE TRALA RM FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
ALTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. QUI SI
STA IN CODA DA VIA TIBURTINA A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI E DA
VIADEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE FORO ITALICO.
SEMPRE SUL PERCORSO URBANO, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA TOGLIATTI AL
RACCORDO
LUNGHE FILE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR
ALLE PORTE DI ROMA DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORRACCIO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI VERMICINO ED UNO IN VIA DI MARCO SIMONE
INCROCIO CON VIA TIBURTINA, UN TERZO INCIDENTE STA CUSANDO RALLENTAMENTI
IN VIA TOR DE SCHIAVI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI GLICINI
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma