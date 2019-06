Traffico Roma del 04-06-2019 ore 10:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 09:50

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI TRA L’AS

CASILINA E LA ROMA FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A

TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA TRIONFALE E PIU AVANTI ALL’ALT

DELL’AURELIA E CODE PER UN INCIDENTE TRALA RM FIUMICINO E LA VIA DEL MARE

ALTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E LA RUSTICA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DAL RACCORDO AFIORENTINI E DI NUOVO DA

PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA VIA TIBURTINA A

VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI E DA VIADEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA

MOSCHEA DIREZIONE FORO ITALICO.

SEMPRE SUL PERCORSO URBANO, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA TOGLIATTI AL

RACCORDO

LUNGHE FILE SULLA ROMA-FIUMICINO A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA

MAGLIANA VERSO L’EUR

RICORDIAMO LA CHIUSURA PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA SU VIA

GREGORIO VII FRA LARGO DOMENICO JACOBINI E VIA SAN DAMASO VERSO PORTA

CAVALLEGGERI

IL TRANSITO E’ DEVIATO SULLA CORSI PREFERENZIALE

ALLE PORTE DI ROMA DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORRACCIO

ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI VERMICINO, UN ALTRO IN VIA DI MARCO SIMONE

INCROCIO CON VIA TIBURTINA, UN TERZO INCIDENTE STA CAUSANDO RALLENTAMENTI

IN VIA TOR DE SCHIAVI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI GLICINI

