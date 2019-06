Traffico Roma del 04-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 11:20

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA RUSTICA E LA

CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA PORTONACCIOALLA TANGENZIALE EST. QUI

SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI .

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI IN PRATI, IN

PROSSIMITA DI VIA SABOTINO

IN VIA TIBURTINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA CIPRIANO FACCHINETTI

CHIUSA PER INCIDENTE LA VIA PORTUENSE TRA VIA ANTONIO PACINOTTI E VIA

GIOVANNI VOLPATO.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DI VIA

DEGLI AFRICANI

RICORDIAMO INFINE CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA

NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA

TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI

