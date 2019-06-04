Traffico Roma del 04-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA RUSTICA E LA
CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA PORTONACCIOALLA TANGENZIALE EST. QUI
SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI .
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI IN PRATI, IN
PROSSIMITA DI VIA SABOTINO
IN VIA TIBURTINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA CIPRIANO FACCHINETTI
CHIUSA PER INCIDENTE LA VIA PORTUENSE TRA VIA ANTONIO PACINOTTI E VIA
GIOVANNI VOLPATO.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DI VIA
DEGLI AFRICANI
RICORDIAMO INFINE CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA
NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA
TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma