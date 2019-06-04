Traffico Roma del 04-06-2019 ore 13:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN CITTA’ TRAFFICO RALLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA
QUARTO PEPERINO E VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA
IN VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PONZIO COMINIO
ALLE PORTE DI ROMA, IN BORGATA FINOCCHIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA
SELLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI ROCCA CENCIA
DALLE 14 ALLE 18 IN CENTRO IN VIA MOLISE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE.
RICORDIAMO INFINE CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA
NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA
TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI
PER LAVORI IN PROGRAMMA DA STANOTTE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERRà CHIUSO
FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
CHIUSI ANCHE GLI ACCESSI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ROMA CENTRO,
DI VIA DEL PATTINAGGIO E DI VIA DEL CAPPELLACCIO INVECE VERSO FIUMICINO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma