Traffico Roma del 04-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 13:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN CITTA’ TRAFFICO RALLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA

QUARTO PEPERINO E VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA

IN VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PONZIO COMINIO

ALLE PORTE DI ROMA, IN BORGATA FINOCCHIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA

SELLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI ROCCA CENCIA

DALLE 14 ALLE 18 IN CENTRO IN VIA MOLISE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI

CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE.

RICORDIAMO INFINE CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA

NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA

TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI

PER LAVORI IN PROGRAMMA DA STANOTTE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERRà CHIUSO

FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

CHIUSI ANCHE GLI ACCESSI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ROMA CENTRO,

DI VIA DEL PATTINAGGIO E DI VIA DEL CAPPELLACCIO INVECE VERSO FIUMICINO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma