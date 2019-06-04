Traffico Roma del 04-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO
INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA.
IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BOCCEA E TRIONFALE.
CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
A LARGO AGOSTINO GEMELLI, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR DI QUINTO E USCITA VIA SALARIA E PIU
AVANTI SULLA TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA L’AQUILA
TERAMO.
DALLE 14 ALLE 18 IN CENTRO IN VIA MOLISE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE.
RICORDIAMO INFINE CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA
NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA
TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI.
PER LAVORI CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO QUESTA SERA DALL2 22.
RIAPERTURA PREVISTA DOMANI MATTINA ALLE ORE 6.
CHIUSI ANCHE GLI ACCESSI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ROMA CENTRO,
DI VIA DEL PATTINAGGIO E DI VIA DEL CAPPELLACCIO INVECE VERSO FIUMICINO.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma