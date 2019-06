Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17:00

NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 16:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO

ROMA FIUMICINO E APPIA.

IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA

VITTORIO MONTIGLIO, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI CODE TRA CORSO FRANCIA E USCITA VIA SALARIA E PIU AVANTI SULLA

TANGENZIALE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24

ROMA L’AQUILA TERAMO.

CODE PER INCIDENTE SU VIALE CASTRENSE TRA SAN GIOVANNI E VIA TIBURTINA

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA ALTEZZA VIA VIBIO MARIANO CON CODE IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DALLE 14 ALLE 18 IN CENTRO IN VIA MOLISE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI

CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE.

PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL QUARTIERE FLAMINIO,

SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO

CON BUS SOTITUTIVI.

PER LAVORI CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO QUESTA SERA DALL 22.

RIAPERTURA PREVISTA DOMANI MATTINA ALLE ORE 6.

CHIUSI ANCHE GLI ACCESSI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ROMA CENTRO,

DI VIA DEL PATTINAGGIO E DI VIA DEL CAPPELLACCIO INVECE VERSO FIUMICINO.

ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma