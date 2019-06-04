Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 17:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA
BIVIO ROMA FIUMICINO E ROMANINA.
IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA
BUFALOTTA E PRENESTINA.
CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA
VITTORIO MONTIGLIO, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI CODE TRA CORSO FRANCIA E USCITA VIA SALARIA E PIU AVANTI SULLA
TANGENZIALE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24
ROMA L’AQUILA TERAMO.
CODE ANCHE SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA ALTEZZA VIA VIBIO MARIANO CON CODE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
FINO ALLE 18 IN CENTRO IN VIA MOLISE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE
PER UNA MANIFESTAZIONE.
PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL QUARTIERE FLAMINIO,
SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO
CON BUS SOTITUTIVI.
PER LAVORI CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO QUESTA SERA DALL 22.
RIAPERTURA PREVISTA DOMANI MATTINA ALLE ORE 6.
CHIUSI ANCHE GLI ACCESSI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ROMA CENTRO,
DI VIA DEL PATTINAGGIO E DI VIA DEL CAPPELLACCIO INVECE VERSO FIUMICINO.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma