Traffico Roma del 04-06-2019 ore 18:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R.

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE

TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRDA ROMA FIUMICINO E QUELLA PER LA ROMANINA;

IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA CASSIA-BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA

E PRENESTINA.

A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN DIREZIONE ENTRAMBE

LE CORSIE PREFERENZIALI TRA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA E PIAZZA PIO XI; IL

TRAFFICO È DEVIATO SULLE CORSIE LATERALI

TRAFFICO IN VIA PINETA SACCHETTI CODE DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, E SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI CODE TRA CORSO FRANCIA E USCITA VIA SALARIA E PIU AVANTI SULLA

TANGENZIALE SEMPRE PER TRAFFICO ALTRE FILE, TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER

A24 ROMA L’AQUILA TERAMO, E POI CODE ANCHE SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI.

C’È TRAFFICO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE DALLA TOGLIATTI VERSO IL

RACCORDO ANULARE;

TRAFFICATO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN CODA TRA VIA DELLA

MAGLIANA E VIA TRE FONTANE VERSO EUR.

SINO AL PROSSIMO 18 GIUGNO, PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA IN VIA

FLAMINIA, VIALE TIZIANO, PIAZZA TORVALDESN- VIALE ROSSINI, VIALE LIEGI,

VIALE REGINA MARGHERITA E VIALE REGINA ELENA, NEI GIORNI FERIALI, LE LINEE

TRAM 2 -3 E 19, EFFETTUANO SERVIZIO LIMITATO ATTIVATI IN ALTERNATIVA BUS

SOTITUTIVI, CON DIVERSE MODALITÀ ORARIE.

PER LAVORI CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO QUESTA SERA DALL 22.

LA RIAPERTURA PER DOMANI MATTINA ALLE ORE 6; CHIUSI ANCHE GLI ACCESSI DI

VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ROMA CENTRO, DI VIA DEL PATTINAGGIO E DI

VIA DEL CAPPELLACCIO INVECE VERSO FIUMICINO.

È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma