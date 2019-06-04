Traffico Roma del 04-06-2019 ore 19:00
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE
TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRDA ROMA FIUMICINO E QUELLA PER LA ROMANINA;
IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA CASSIA-BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA
E PRENESTINA.
A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN DIREZIONE ENTRAMBE
LE CORSIE PREFERENZIALI TRA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA E PIAZZA PIO XI; IL
TRAFFICO È DEVIATO SULLE CORSIE LATERALI
TRAFFICO IN VIA PINETA SACCHETTI CODE DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, E SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI CODE TRA CORSO FRANCIA E USCITA VIA SALARIA E PIU AVANTI SULLA
TANGENZIALE SEMPRE PER TRAFFICO ALTRE FILE, TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER
A24 ROMA L’AQUILA TERAMO, E POI CODE ANCHE SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI.
C’È TRAFFICO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE DALLA TOGLIATTI VERSO IL
RACCORDO ANULARE;
TRAFFICATO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN CODA TRA VIA DELLA
MAGLIANA E VIA TRE FONTANE VERSO EUR.
SINO AL PROSSIMO 18 GIUGNO, PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA IN VIA
FLAMINIA, VIALE TIZIANO, PIAZZA TORVALDESN- VIALE ROSSINI, VIALE LIEGI,
VIALE REGINA MARGHERITA E VIALE REGINA ELENA, NEI GIORNI FERIALI, LE LINEE
TRAM 2 -3 E 19, EFFETTUANO SERVIZIO LIMITATO ATTIVATI IN ALTERNATIVA BUS
SOTITUTIVI, CON DIVERSE MODALITÀ ORARIE.
PER LAVORI CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO QUESTA SERA DALL 22.
LA RIAPERTURA PER DOMANI MATTINA ALLE ORE 6; CHIUSI ANCHE GLI ACCESSI DI
VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ROMA CENTRO, DI VIA DEL PATTINAGGIO E DI
VIA DEL CAPPELLACCIO INVECE VERSO FIUMICINO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma