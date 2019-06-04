Traffico Roma del 04-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 19:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE
TRA L’USCITA PER LA PONTINA E QUELLA PER LA ROMANINA;
IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI LE CORSIE PREFERENZIALI TRA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA E PIAZZA PIO
XI; IL TRAFFICO È DEVIATO SULLE CORSIE LATERALI
TRAFFICO IN VIA PINETA SACCHETTI CODE DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, E SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI CODE TRA VIA DI TOR DI QUINTO E USCITA VIA SALARIA E PIU AVANTI
SULLA TANGENZIALE SEMPRE PER TRAFFICO ALTRE FILE, TRA VIA TIBURTINA E BIVIO
PER A24 ROMA L’AQUILA TERAMO, E POI CODE ANCHE SU VIALE CASTRENSE SEMPRE
VERSO SAN GIOVANNI.
SINO AL PROSSIMO 18 GIUGNO, PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA IN VIA
FLAMINIA, VIALE TIZIANO, VIALE ROSSINI, VIALE LIEGI, VIALE REGINA
MARGHERITA E VIALE REGINA ELENA, NEI GIORNI FERIALI, LE LINEE TRAM 2 -3 E
19, EFFETTUANO SERVIZIO LIMITATO ATTIVATI IN ALTERNATIVA BUS SOTITUTIVI,
CON DIVERSE MODALITÀ ORARIE.
PER LAVORI CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO QUESTA SERA DALL 22.
LA RIAPERTURA PER DOMANI MATTINA ALLE ORE 6; CHIUSI ANCHE GLI ACCESSI DI
VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ROMA CENTRO, DI VIA DEL PATTINAGGIO E DI
VIA DEL CAPPELLACCIO INVECE VERSO FIUMICINO.
ADOLFO RICCI
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma