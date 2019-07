Traffico Roma del 04-07-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 MAXMAR



TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI

QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

A ROMA EST TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CON CODE DAL

RACCORDO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA DA SAN BASILIO A TOR

CERVARA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA,

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE PRENESTINA ALLA

TIBURTINA .

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI

DECIMA VERSO ROMA, SU VIA CRISTOFORO.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI

MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.

ROMA BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA VLADIMIR

PUTIN. ISTITUITA IN CENTRO FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA UNA “GREEN

ZONE” CON DIVIETI DI ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO

MERCI. SARANNO INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

