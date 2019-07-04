Traffico Roma del 04-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI
QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
A ROMA EST TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CON CODE DAL
RACCORDO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA DA SAN BASILIO A TOR
CERVARA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA,
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE PRENESTINA ALLA
TIBURTINA .
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA, SU VIA CRISTOFORO.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI
MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
ROMA BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA VLADIMIR
PUTIN. ISTITUITA IN CENTRO FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA UNA “GREEN
ZONE” CON DIVIETI DI ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO
MERCI. SARANNO INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma