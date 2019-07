Traffico Roma del 04-07-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MAXMAR



INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO

IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO

XI A PIAZZA IRNERIO.

TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR

CERVARA

A ROMA EST SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CI SONO CODE DAL

RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST.

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24 E

PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA ED LA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE CASILIINA ALLA TIBURTINA . E

PROSEGUENDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E VIA DEL PESCACCIO.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL

DI DECIMA VERSO ROMA E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.

ROMA BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA VLADIMIR

PUTIN. ISTITUITA IN CENTRO FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA UNA “GREEN

ZONE” CON DIVIETI DI ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO

MERCI. SARANNO INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

