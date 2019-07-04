Traffico Roma del 04-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO
IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO
XI A PIAZZA IRNERIO.
TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR
CERVARA
A ROMA EST SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CI SONO CODE DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24 E
PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA ED LA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE CASILIINA ALLA TIBURTINA . E
PROSEGUENDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E VIA DEL PESCACCIO.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL
DI DECIMA VERSO ROMA E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
ROMA BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA VLADIMIR
PUTIN. ISTITUITA IN CENTRO FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA UNA “GREEN
ZONE” CON DIVIETI DI ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO
MERCI. SARANNO INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma