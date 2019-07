Traffico Roma del 04-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MAXMAR



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR

DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VILLA

SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO.

TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR

CERVARA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST. CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24 E

PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA ED LA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE CASILIINA ALLA TIBURTINA . E

PROSEGUENDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E VIA DEL PESCACCIO ED ANCORA IN

ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E PONTINA.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL

RACCORDO VERSO ROMA .

CAPITALE BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

VLADIMIR PUTIN. ALLESTITA FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA, UNA “GREEN

ZONE” CHE BLINDA IL CUORE DEL CENTRO STORICO . ISTITUITI DIVIETI DI

ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI. SONO PREVISTE

COMUNQUE DEROGHE AL DIVIETO PER ALCUNE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SARANNO

INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma