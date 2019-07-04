Traffico Roma del 04-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR
DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VILLA
SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO.
TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR
CERVARA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST. CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24 E
PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA ED LA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE CASILIINA ALLA TIBURTINA . E
PROSEGUENDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E VIA DEL PESCACCIO ED ANCORA IN
ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E PONTINA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL
RACCORDO VERSO ROMA .
CAPITALE BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
VLADIMIR PUTIN. ALLESTITA FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA, UNA “GREEN
ZONE” CHE BLINDA IL CUORE DEL CENTRO STORICO . ISTITUITI DIVIETI DI
ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI. SONO PREVISTE
COMUNQUE DEROGHE AL DIVIETO PER ALCUNE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SARANNO
INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma