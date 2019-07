Traffico Roma del 04-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 11:20 MAXMAR



PER UN INCIDENTE RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA

DEL TRULLO E VIA GENEROSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . CI SONO DEVIAZIONI

SUL POSTO.

PERMANGONO POI I RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A

LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE-

TRAFFICATA VIA AURELIA ANTICA CON RALLENTAMENTI TRA VIA AURELIA E LARGO DON

LUIGI GUANELLA VERSO IL CENTRO CITTA’

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA MATTEO BOIARDO IN PROSSIMTA’ DI

PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DELLA MARRANELLA IN DIREZIONE

DI VIA CASILINA.

STESSA SITUAZIONE ALL’EUR IN VIA UMBERTO TUPINI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA

GANDHI IN DIREZIONE DEL LAGHETTO .

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA,

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LE USCITE PISANA E LA

ROMA FIUMICINO

CAPITALE BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

VLADIMIR PUTIN. ALLESTITA FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA, UNA “GREEN

ZONE” CHE BLINDA IL CUORE DEL CENTRO STORICO . ISTITUITI DIVIETI DI

ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI. SONO PREVISTE

COMUNQUE DEROGHE AL DIVIETO PER ALCUNE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SARANNO

INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

