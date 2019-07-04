Traffico Roma del 04-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 11:20 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER UN INCIDENTE RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA
DEL TRULLO E VIA GENEROSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . CI SONO DEVIAZIONI
SUL POSTO.
PERMANGONO POI I RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A
LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE-
TRAFFICATA VIA AURELIA ANTICA CON RALLENTAMENTI TRA VIA AURELIA E LARGO DON
LUIGI GUANELLA VERSO IL CENTRO CITTA’
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA MATTEO BOIARDO IN PROSSIMTA’ DI
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DELLA MARRANELLA IN DIREZIONE
DI VIA CASILINA.
STESSA SITUAZIONE ALL’EUR IN VIA UMBERTO TUPINI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA
GANDHI IN DIREZIONE DEL LAGHETTO .
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA,
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LE USCITE PISANA E LA
ROMA FIUMICINO
CAPITALE BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
VLADIMIR PUTIN. ALLESTITA FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA, UNA “GREEN
ZONE” CHE BLINDA IL CUORE DEL CENTRO STORICO . ISTITUITI DIVIETI DI
ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI. SONO PREVISTE
COMUNQUE DEROGHE AL DIVIETO PER ALCUNE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SARANNO
INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma