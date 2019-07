Traffico Roma del 04-07-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA giovedì 4 luglio 2019 ORE 13:20



NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPLAI STRADE E

CONSOLARI DELLA CAPITALE.

QUALCHE PROBLEMA PE RINCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA AURELIA DOVE

CI SONO CODE DA VIA AURELIA ANTICA A VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE.

BREVI RALLENTAMENTI POI SULLA TANENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO

PER LA ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

CAPITALE BLINDATA PER LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

VLADIMIR PUTIN. ALLESTITA FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA, UNA “GREEN

ZONE” CHE BLINDA IL CUORE DEL CENTRO STORICO . ISTITUITI DIVIETI DI

ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI. SONO PREVISTE

COMUNQUE DEROGHE AL DIVIETO PER ALCUNE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SARANNO

INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

TIZIANA RAIMONDI

