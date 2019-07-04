Traffico Roma del 04-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA giovedì 4 luglio 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPLAI STRADE E
CONSOLARI DELLA CAPITALE.
QUALCHE PROBLEMA PE RINCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA AURELIA DOVE
CI SONO CODE DA VIA AURELIA ANTICA A VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE.
BREVI RALLENTAMENTI POI SULLA TANENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
CAPITALE BLINDATA PER LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
VLADIMIR PUTIN. ALLESTITA FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA, UNA “GREEN
ZONE” CHE BLINDA IL CUORE DEL CENTRO STORICO . ISTITUITI DIVIETI DI
ACCESSO E TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI. SONO PREVISTE
COMUNQUE DEROGHE AL DIVIETO PER ALCUNE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SARANNO
INOLTRE PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma