Traffico Roma del 04-07-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO VIA CASTRO
PRETORIO
DUE INCIDENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA
CAPITAN BAVASTRO E POI ALL’INCROCIO CON VIALE DELL’OCEANO PACIFICO
SU VIA AURELIA RALLENTAMNTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA AURELIA ANTICA E
VIA GREGORIO VII VERSO IL RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANUALRE CODE PER INCIDENTE NTE CODE A TRATTI SULLA SALARIA DA
VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREIZONI PER TRAFFICO E
LAVORI .
SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A
TRATTI TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E L’APPIA
CAPITALE BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
VLADIMIR PUTIN. ALLESTITA FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA, UNA “GREEN
ZONE” CHE BLINDA IL CUORE DEL CENTRO STORICO . DIVIETI DI ACCESSO E
TRANSITO PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI. SONO PREVISTE COMUNQUE
DEROGHE AL DIVIETO PER ALCUNE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SARANNO INOLTRE
PROIBITE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma