Traffico Roma del 04-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



SU VIA AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA

STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO

INCIDENTE ANCHE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI SI PREOCEDE A RILENTO

IN DIREZIONE FLAMINIO. ALTRO INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA AL SOTTOVIA

IGNAZIO GUIDI, RALLENTAMENTI VERSO LA STAZIONE TERMINI

TRAFFICO RALLENATO SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIA

DELLE VALLI E LA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E

LA SALARIA

SUL RACCORDO ANULA SI STA IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNIA

E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN ESTERNA TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA ROMANINA

QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO LO STADIO OLIMPICO CONCERTO MUSICALE DI ULTIMO.

PREVISTI NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE I CONSUETI PIANI DI

PARCHEGGIO E VIABILITA’.

SONIA CERQUETANI

