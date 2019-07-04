Traffico Roma del 04-07-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA
STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO
INCIDENTE ANCHE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI SI PREOCEDE A RILENTO
IN DIREZIONE FLAMINIO. ALTRO INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA AL SOTTOVIA
IGNAZIO GUIDI, RALLENTAMENTI VERSO LA STAZIONE TERMINI
TRAFFICO RALLENATO SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIA
DELLE VALLI E LA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E
LA SALARIA
SUL RACCORDO ANULA SI STA IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNIA
E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA
QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO LO STADIO OLIMPICO CONCERTO MUSICALE DI ULTIMO.
PREVISTI NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE I CONSUETI PIANI DI
PARCHEGGIO E VIABILITA’.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma