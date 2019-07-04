Traffico Roma del 04-07-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 18:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
VIA ARGELATO CHIUSA AL TRAFFICO PER UNA VORAGINE AL CENTRO DELLA
CARREGGIATA TRA VIA MONTIANO E VIA BERTINORO.
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
TRAFFICO RALLENATO SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIA
DELLE VALLI E LA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E
LA SALARIA
QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO LO STADIO OLIMPICO CONCERTO MUSICALE DI ULTIMO.
PREVISTI NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE I CONSUETI PIANI DI
PARCHEGGIO E VIABILITA’.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma