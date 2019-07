Traffico Roma del 04-07-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 18:20 SS



VIA ARGELATO CHIUSA AL TRAFFICO PER UNA VORAGINE AL CENTRO DELLA

CARREGGIATA TRA VIA MONTIANO E VIA BERTINORO.

SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA

TRAFFICO RALLENATO SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIA

DELLE VALLI E LA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E

LA SALARIA

QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO LO STADIO OLIMPICO CONCERTO MUSICALE DI ULTIMO.

PREVISTI NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE I CONSUETI PIANI DI

PARCHEGGIO E VIABILITA’.

