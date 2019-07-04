Traffico Roma del 04-07-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 19:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CHIUSO AL TRAFFICO PER UN INCENDIO IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E
IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
TRAFFICO RALLENATO SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIA
DELLE VALLI E LA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E
LA SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA
LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO DI TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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DA SS E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO..
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma