Traffico Roma del 04-07-2019 ore 19:30

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CHIUSO AL TRAFFICO PER UN INCENDIO IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E

IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA

TRAFFICO RALLENATO SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIA

DELLE VALLI E LA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E

LA SALARIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA

LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO DI TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma