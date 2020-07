Traffico Roma del 04-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane circolazione sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo nel quartiere Don Bosco possibili rallentamenti per incidente su Viale dei Romanisti altezza Viale Togliatti numerose le manifestazioni in programma all’Euro fino alle 14 evento al centro congressi la nuvola con la presa della Presidente del Consiglio divieti di sosta su viale Asia nel tratto tra Viale Stendhal e viale Shakespeare dalle 10 alle 13 in Piazza del Popolo manifestazione con la partecipazione di circa 4000 persone previste chiusure su via del Babuino e sulle rampe di viale Gabriele D’Annunzio sempre dalle 10 alle 13 in piazza Castellani sit-in davanti al Ministero della Saluteprimo pomeriggio alle 18:46 manifestazione di protesta Piazza San Silvestro mentre dalle 16 alle 20:30 altra manifestazione a Casal Bruciato in piazza Balsamo Crivelli anche oggi orario lungo per le metropolitane con le ultime corse dai capolinea alle 1:30 di notte linee ma reattive la 07062 oggi è attiva come tutti i festivi anche la 0/68 sulla metro C fino al 12 di luglio lavori serali per prolungare la linea fino alla Colosseo dalle 21 quindi bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta servizio regolare Ovviamente tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma