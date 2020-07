Traffico Roma del 04-07-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo nella quartiere Don Bosco possibili rallentamenti per incidente su Viale dei Romanisti all’altezza di Viale Togliatti allerta meteo sul Lazio Si prevedono precipitazioni isolate Accompagnate da rovesci anche di forte intensità frequente attività elettrica possibili grandinate e forti raffiche di vento giornata quella odierna ricca di manifestazioni all’Eur a fino alle 14 evento al centro congressi la nuvola con presenza della Presidente del Consiglio divieti di sosta quindi su viale Asia nel tratto tra Viale Stendhal viale Shakespeare dalle 10 alle 13 in Piazza del Popolo manifestazione con la partecipazione di circa 8000 persone previste chiusure su via del Babuino e sulle rampe di viale Gabriele D’Annunzio sempre dalle 10 alle 13 in piazza Castellani sit-in davanti al Ministero della Salute mentre neipomeriggio dalle 14 alle 19 manifestazione di protesta a Piazza San Silvestro alle 16 alle 20:30 a Casal Bruciato in piazza Balsamo Crivelli per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

