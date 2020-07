Traffico Roma del 04-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma vedi trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Tor Tre Teste rallentamenti per incidente su via di Tor Tre Teste in prossimità della via Casilina incidente anche nella zona di Casal Bruciato Ci sono rallentamenti sulla via Tiburtina all’altezza di via di San Sisto III all’EUR fino alle 14 possibili disagi per il traffico nella zona adiacente il centro congressi la nuvola per un evento alla presenza del presidente del consiglio fino alle 13 manifestazione in piazza del Popolo prevista la partecipazione di circa 4000 persone altra manifestazione in piazza Castellani davanti alla Ministero della Salute anche in questo caso fino alle 13 possibili i disagi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

