Traffico Roma del 04-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane all’altezza di via Mariano Rampolla ci troviamo in prossimità del Bivio con via della Valle dei Fontanili inevitabili incolonnamenti incidente anche nella zona di Casal Boccone sulla via Nomentana subito dopo Viale Sora Lella ci sono cose a partire dal raccordo verso il centro è da via del Casale di San Basilio Verso il raccordo code per incidente anche al Pigneto sulla via Prenestina da piazzale Prenestino a via Alberto da Giussano in direzione della raccordo alle 14 possibili disagi per il traffico nella zona adiacente il centro congressi la nuvola per un evento alla presenza del presidente del consiglio fino alle 13 manifestazione in piazza del Popolo in piazzaCastellani davanti al Ministero della Salute dalle 14 alle 19 altra manifestazione di protesta a Piazza San Silvestro sit-in di protesta dalle 16 alle 20:30 anche a Casal Bruciato in piazza Balsamo Crivelli anche oggi orario lungo per le metropolitane con le ultime corse del capolinea a 1:30 di notte per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma