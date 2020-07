Traffico Roma del 04-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione temporaneamente chiusa per lavori viale dello Scalo di San Lorenzo all’altezza della Dogana in direzione della tangenziale est e traffico viene deviato sulla corsia preferenziale all’Eur signor 18 luglio lavori di manutenzione su viale Beethoven possibili ripercussioni sul traffico nelle vie adiacenti lavori fino al 9 luglio in via Mar della Cina anche qui possibili rallentamenti sulla metro C fino al 12 luglio lavori serali per prolungare la linea fino al Colosseo dalle 21 bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta servizio Re trama La testa e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Te sei già shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma