Traffico Roma del 04-07-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione traffico scorrevole sul Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 roma-teramo anche in città il traffico è regolare aperto fino al 30 agosto le zone a traffico limitato diurne varchi attivi invece delle zone a traffico limitato notturne centro e Testaccio il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 da Lorenzo entra in vigore dalle 21:30 alle 3 nelle notti dal mercoledì a sabato tu la metro C 12 luglio lavori serali per prolungare la linea fino al Colosseo dalle 21 quindi bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta servizio regolare tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it su battuto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma