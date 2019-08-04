Traffico Roma del 04-08-2019 ore 08:30
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IL TRAFFICO E’ INDICATO AL MOMENTO IN AUMENTO MA SCORREVOLE SULLE STRADE
DELLA CAPITALE . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.
PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE
22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE
AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO
DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO
ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE..
TRASPORTO PUBBLICO:
DA QUESTA MATTINA E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA
VERRÀ INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI
RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI . INOLTRE PER
MIGLIORARE IL FLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE LA ZTL A1 TRIDENTE E’
SOSPESA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma