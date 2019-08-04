Traffico Roma del 04-08-2019 ore 09:30
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CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA
DELLA CAPITALE, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE SENZ’ALTRO IL
BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA
NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.
IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA
CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI
PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
AL VIA DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A
DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER
LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. INOLTRE, PER
MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE SEMPRE FINO AL 13 AGOSTO
RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE, QUINDI VARCHI APERTI E LIBERO
ACCESSO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma