Traffico Roma del 04-08-2019 ore 10:30
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IL TRAFFICO SI STA’ INTENSIFICANDO IN QUESTE ORE , RALLENTAMENTI SONO
SEGNALATI SULLA PONTINA IN PROSSIMTA’ DI CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA
DA SEGNALARE ANCHE UN INCIDENTE CHE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEL
CANALE DELLA LINGUA IN DIREZIONE DI OSTIA.
AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI
PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I
CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.
IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA
CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI
PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A
DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER
LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. INOLTRE, PER
MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE SEMPRE FINO AL 13 AGOSTO
RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE, QUINDI VARCHI APERTI E LIBERO
ACCESSO.
AL VIA DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma