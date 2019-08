Traffico Roma del 04-08-2019 ore 11:30

RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PONTINA IN PROSSIMTA’ DI CASTEL DI

DECIMA VERSO LATINA

DA SEGNALARE ANCHE UN INCIDENTE CHE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEL

CANALE DELLA LINGUA IN DIREZIONE DI OSTIA.

RICORDIAMO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA

RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.

IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA

CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI

PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.

AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO

ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO

TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE..

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A

DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER

LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. INOLTRE, PER

MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE SEMPRE FINO AL 13 AGOSTO

RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE, QUINDI VARCHI APERTI E LIBERO

ACCESSO.

