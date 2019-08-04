Traffico Roma del 04-08-2019 ore 12:30
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TRAFFICO INTENSO E SCORREVOLE IN DIREZIONE DEI LITORALI LAZIALI
RICORDIAMO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA
RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.
IN PIAZZA SAN PIETRO E’ IN CORSO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA CONSEGUENTE
BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI:
POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO
ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE..
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A
DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER
LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. INOLTRE, PER
MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CENTRALE SEMPRE FINO AL 13 AGOSTO
RIMARRÀ SOSPESA LA ZTL A1 DEL TRIDENTE, QUINDI VARCHI APERTI E LIBERO
ACCESSO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma